Am deutschen Aktienmarkt deuten sich zum Handelsauftakt Abschläge an. Der DAX ist vorbörslich wieder unter die Marke von 12.800 Punkten gerutscht, die er erst am Freitag zurückerobert hatte. Markus Horntrich, Chefredakteur von DER AKTIONÄR, erläutert, worauf es in dieser Woche ankommt. Weitere Themen im Morning Briefing: Dow Jones, Facebook, Alphabet, Apple und VW.