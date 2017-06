Die britische Investmentbank HSBC hat die Vorzugsaktien von Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Wegen der Debatte um die hohe Schadstoffbelastung durch Dieselfahrzeuge sei deren Anteil in den großen 5 europäischen Märkten im Mai zurückgegangen, schrieb Analyst Matthias Schaefer in einer Branchenstudie vom Montag. Die Risiken stiegen, dass die Branche die Ziele zur Kohlendioxidsenkung verfehle, was zu hohen Strafen und Druck für eine stärkere Elektrifizierung sorgen könnte. An den niedrigen Bewertungen für Autoaktien dürfte sich daher zunächst nichts ändern. Bei Volkswagen liege er indes für das operative Ergebnis 2017 und 2018 über den Konsensschätzungen und erwarte, dass diese stiegen./gl/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2017-06-12/09:16

ISIN: DE0007664039