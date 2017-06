Der Ausverkauf von US-Technologie-Werten sorgt auch bei Anlegern am deutschen Aktienmarkt für Verunsicherung. Der Dax fiel zu Handelsstart am Montag um 0,4 Prozent auf 12.770 Punkte. Entwarnung an politischer Front gab es allerdings nach dem unerwartet deutlichen Sieg von Präsident Emmanuel Macron bei den französischen Parlamentswahlen.

Den vollständigen Artikel lesen ...