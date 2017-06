Lieber Leser,

WCM ist nach Ansicht zahlreicher Analysten weiterhin in einer starken Phase. Das Unternehmen konnte zwar in den vergangenen vier Handelswochen unter dem Strich nicht mehr zulegen, doch charttechnischen Experten zufolge legt der SDAX-Titel nur eine Verschnaufpause ein. Denn die Kurse waren am 10. Mai mit 3,48 Euro auf ein neues 2-Jahres-Hoch gestürmt. Der vorausgegangene Anstieg war steil, sodass der nun zu beobachtende kleinere Rücksetzer nicht besorgniserregend ... (Frank Holbaum)

