In den 1890ern versanken die USA in einer schweren Wirtschaftskrise. Just in diesen Jahren lockte ein bedeutender Goldfund die Menschen in den Norden. Im Yukon am Bonanza Creek waren große Mengen des Edelmetalls gefunden worden, die einen Goldrausch auslösten. Zu den wenigen hundert Goldsuchern gesellten sich in den folgenden Jahren tausende, die der "poor man's route" über den Chilkoot-Pass folgten. Die Einwohnerzahl des frisch gegründeten Dawson City stieg rasant auf mehr als 40.000. Bald aber schon war der Rausch vorbei, Dawson hat heute weniger als 2.000 Bewohner. Doch es gibt einen neuen Rausch. Und er lockt die ganz großen Bergbaukonzerne an. Fast genau vor einem Jahr übernahm Goldcorp für 520 Mio. US-CAD Kaminak Gold. Mit Agnico Eagle, Barrick Gold, Coeur Mining oder auch Newmont Mining haben sich alle großen Player aus Nordamerika im Yukon versammelt. Sie lockt die besondere Geologie der Region, die zwar für niedriggradige, aber sehr große Goldvorkommen gesorgt hat. Und nach großen Vorkommen lechzt diese Branche.

Infrastruktur als großes Plus

Die Klondike Gold Corp. hat sich dabei nicht nur einen großen Namen, sondern auch ein besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...