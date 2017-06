Bei m-u-t passt ein glänzender Jahresauftakt zur Kursstärke der Aktie. Nach der vorläufigen Ermittlung gelang es, den Umsatz im ersten Quartal um 17 % auf ca. 16,4 Mio. € zu steigern und dabei einen deutlich überproportionalen Anstieg beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern herauszuarbeiten mit plus 38 % auf ungefähr 2,9 Mio. €. Somit hat die Ebit-Marge einen richtigen Hochsprung geschafft von vorher bereits reizvollen 15 % auf rd. 18 %. Das erste Quartal ist in puncto Umsatz und Ebit besser gelaufen als intern geplant. Manwollte sich in der Meldung gegen Ende Mai zwar noch nicht zu einer offiziellen Prognoseanhebung hinreißen lassen, aber unschwer herauszulesen ist, dass dies im Jahresverlauf noch ein Thema werden könnte. Anvisiert ist für 2017 ein Ebit von 7,3 Mio. € bei einem leicht steigend erwarteten Umsatz. Im vergangenen Jahr wurden knapp 54,5 Mio. € umgesetzt (+ 5 %) bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa 6,84 Mio. € (+ 15 %). Auf mittlere bis längere Sicht hält man ein Erlösvolumen von 100 Mio. € bei einem Ebit von 15 Mio. € für erzielbar. Auf dem Weg dorthin will man pro Jahr einzweistelliges Umsatzwachstum schaffen. Fazit: Der Fuß soll in der Tür bleiben, aber man darf auch mal mit einem Teilverkauf die Kasse klingeln lassen und etwas Gewinn abschöpfen. Dafür bietet sich ein Verkaufslimit von 16,45 € an.br/>

