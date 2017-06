In der vergangenen Woche hat sich unter dem Strich recht wenig beim deutschen Leitindex getan. Der DAX verlor auf Wochensicht sieben Punkte. Die Bilanz hätte ohne die starke Performance des DAX am Freitag allerdings anders ausgesehen. Kurz vor dem Wochenende näherte er sich wieder seinem Allzeithoch und ging mit einem Plus von 0,8 Prozent aus dem Handel. Heute ging es zu Handelsbeginn wieder unter die Marke von 12.800 Punkten. Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR über die weiteren Perspektiven. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.