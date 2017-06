Lieber Leser,

fundamentale Analysten bescheinigen der Aktie von Sixt gute Aussichten. Denn die niedrigen Zinsen, soeben von EZB-Präsident Draghi noch einmal bestätigt, bringen eine weitere Geldflut mit sich. Davon profitiert der Autoverleiher, da er so in den kommenden Monaten auf steigende Investitionen durch Unternehmen hoffen kann. Ohnehin war der Start in dieses Jahr bereits gut. Damit wurde der Grundstein dafür gelegt, ein weiteres Rekordjahr zu schaffen. Zudem ... (Frank Holbaum)

