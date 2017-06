Lieber Leser,

Takkt hat in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam gemacht. Die Aktie konnte in den letzten Tagen ein Plus von 2,5 % für sich verbuchen. In den beiden vergangenen Wochen ging es sogar um annähernd 4 % nach oben. Damit hat sich das Ergebnis seit dem 1. Januar endlich in den grünen Bereich geschoben, wie technische Analysten kommentieren. Jetzt sei sogar ein Ausbruch nach oben und ein neues Rekordhoch möglich. Diese Aussicht könnte zahlreiche Investoren ... (Frank Holbaum)

