Aktie im Fokus - CTS Eventim

Die Wertpapiere von CTS Eventim bewegten sich nach dem am 24. November 2015 bei 37,74 Euro erreichten Zwischenhoch zunächst bis zum 24. Juni 2016 (Brexit-Tag) bei 25,20 Euro in einem überwiegenden Abwärtstrend. Seitdem zog die Aktei signifikant wieder an und überwand sogar den 37,74er-Widerstand. Die nächsten Kursziele für die Bullen können nun bei 40,72 Euro, 42,52 Euro und darüber hinaus bei 45,48 Euro liegen.

Die Bären könnten zur Kurszielbestimmung die nächsten Unterstützungen bei 34,78 Euro, 32,95 Euro, 31,46 Euro und 29,98 Euro heranziehen. Die Experten der Baader Bank gaben in ihrer aktuellen Analyse ein Kursziel von 44,00 Euro an, welches recht mittig der beiden technisch ermittelten Widerstände von 42,52 Euro und 45,48 Euro liegt.

