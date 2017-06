Die britische Investmentbank Barclays hat Engie mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 13,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der französische Versorger habe beim Unternehmensumbau insbesondere mit Blick auf die geplanten Verkäufe Fortschritte erzielt, schrieb Analyst Stephen Hunt in einer Studie vom Montag. Nun jedoch gebe es neue strategische Herausforderungen. So müsse Engie in sehr kurzer Zeit die Weichen für nachhaltiges Wachstum stellen./la/ajx

ISIN: FR0010208488