Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) legte eine Verschnaufpause ein und schloss (164,97) 10 Stellen unter Vortagsniveau, so die Analysten der Helaba.Auf Wochensicht sei der Kurs um wenige 31 Ticks gestiegen. Die Indikatoren im Tageschart würden ein konstruktives Bild zeichnen, allerdings etwas an Schwung verlieren. Auf Wochensicht dominieren unverändert positive Signale, allerdings befinden wir uns auf überkauftem Niveau, so die Analysten der Helaba.

