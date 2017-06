Essen - Die angelaufene Datenwoche bringt wieder mehr richtungsweisende Daten aus den USA, so die Analysten der National-Bank AG.Die Analysten seien grundsätzlich weiter optimistisch gestimmt für die US-Konjunktur: Grundsätzlich spreche die Empirie nach Erachten der Analysten recht eindeutig dafür, dass der Indikation durch eine Vielzahl von Frühindikatoren eine konjunkturelle Beschleunigung folgen werde. Bis zuletzt sei die Bereitschaft für deutlich mehr Investitionen im US-Unternehmerlager sehr hoch, was neben der Aussicht auf die Steuerreform auch an einer relativ guten Entwicklung der Unternehmensgewinne liege. Aufgrund des bislang unterdurchschnittlichen Wachstums dürfte der Aufschwung hier noch tragen. Aber auch mit Blick auf den privaten Konsum dürften satte Kursgewinne an den Aktienmärkten, eine solide Immobilienpreisentwicklung und ein Arbeitsmarkt an der Vollbeschäftigungsgrenze für eine robuste Konsumnachfrage sorgen.

