Lieber Leser,

Schaeffler hat in den vergangenen Wochen einen deutlichen Kursabschlag hinnehmen müssen. Die Aktie verlor binnen eines Monats knapp 4 %, sodass das bisherige Jahresergebnis auf nur noch 6,6 % Plus geschmolzen ist. Deshalb sei das Unternehmen gerade jetzt in einer entscheidenden Situation, argumentieren Charttechniker. Die Experten gehen davon aus, dass die derzeit getestete Grenze von 15 Euro richtungsweisend sei. Sacken die Kurse deutlich darunter, dann ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...