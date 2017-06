DAX - Widersetzt sich (noch) dem Nasdaq-Selloff

Henry Philippson,

der DAX® kletterte nach dem vormittäglichen Spike auf 12.820 Punkte am Nachmittag erneut an diese Hürde, konnte das wichtige charttechnische Level allerdings nicht überwinden. Nach dem längst überfälligen ersten Sell-Off bei den extrem weit gelaufenen US-Hightechwerten startet das deutsche Börsenbarometer mit einer Abwärtskurslücke in die neue Handelswoche.

Nach der schwächeren Eröffnung gibt es bislang allerdings noch kein Follow-Through auf der Unterseite. Gap-Closing Versuche der Bullen werden auch sofort wieder verkauft. Es scheint als ob die europäischen Marktteilnehmer hier erneut auf Signale auf Übersee warten. War der heftige Kurseinbruch bei den FAANG-Werten (Facebook/Apple/Amazon/Netflix/Google) nur eine Eintagsfliege oder der Beginn einer längst überfälligen größeren technischen Korrektur an den Weltbörsen? Ein Rutsch unter 12.740 und vor allem 12.700 Punkte wird hier näheren Aufschluss darüber geben ob ein neuer Verkaufsimpuls gestartet werden wird beim deutschen Leitindex. Bis dahin darf man die Bullen noch nicht ganz abschreiben, neue prozyklisch bullische Impulse entstehen aber erst nördlich der 12.820 Punkte-Marke. Bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken.

DAX® in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.05.2017 - 12.06.2017.

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2012 - 01.06.2017.

