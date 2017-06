Die Jagd der großen Tech-Aktien nach immer neuen Rekordmarken wurde am Freitag jäh beendet. Ein enormer Abverkauf in der Branche setzte insbesondere den großen US-Werten zu. Der Nasdaq verlor am Freitag 1,8 Prozent - der Nasdaq 100 sogar 2,4 Prozent. Im frühen deutschen Handel scheinen die Nasdaq-Werte stabil.

