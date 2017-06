Der Thermo Scientific Cascadion SM Clinical Analyzer wird auf der EuroMedLab 2017 vorgestellt



Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - EuroMedLab - Thermo Fisher Scientific hat auf der EuroMedLab den Thermo Scientific Cascadion SM Clinical Analyzer vorgestellt, der die Benutzerfreundlichkeit von klinischen Analysegeräten mit der Selektivität und Sensibilität von Flüssigkeitschromatographie/Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) vereint.



Das vollautomatische Analysegerät wurde für die Verwendung in einer Reihe von Umgebungen konzipiert, darunter Krankenhauslabors, sowie für die Bereitstellung von Ergebnissen einer Reihe klinischer Tests. Der Cascadion Clinical Analyzer steht auf der EuroMedLab 2017 (http://www.athens2017.org/), die vom 11. - 15. Juni in Athen, Griechenland, stattfindet, für Demonstrationen bereit. Der Cascadion wird in Europa und danach in den USA am Markt verfügbar sein, sobald die behördlichen Zulassungen erteilt wurden.



"Thermo Fisher ist für die Bereitstellung eines automatisierten klinischen Analysegerätes hervorragend positioniert, das auf unserer führenden Massenspektrometrieplattform aufbaut", sagte Alan Sachs, Chief Scientific Officer von Thermo Fisher Scientific. "Es wurde entwickelt, um klinischen Labors eine Lösung zu bieten, die bei der Bereitstellung einiger der gefragtesten klinischen Tests sowohl effizient als auf effektiv ist. Cascadion besitzt das Potenzial, neue Standards bei der Entdeckung und Messung von speziellen Assays für kleine Moleküle im klinischen Labor zu setzen."



Das Cascadion System wurde ausschließlich unter Verwendung von Produkten und Technologien von Thermo Fisher entwickelt und gebaut. Es ist sofort einsatzbereit und kann von Labormitarbeitenden ohne besondere Vorkenntnisse verwendet werden.



Weitere Informationen über den Cascadion SM Clinical Analyzer oder andere Lösungen für klinische Diagnoselabors von Thermo Fisher finden Sie unter www.thermofisher.com/Cascadion.



Über Thermo Fisher Scientific



Thermo Fisher Scientific Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Dienst der Wissenschaft mit Umsätzen in Höhe von $ 18 Milliarden und mehr als 55.000 Mitarbeitern weltweit. Unsere Mission lautet, es unseren Kunden zu ermöglichen, die Welt zu einem gesünderen, saubereren und sichereren Ort zu machen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Lifesciences-Forschung zu beschleunigen, komplexe analytische Herausforderungen zu lösen, die Diagnose bei Patienten zu verbessern und die Laborproduktivität zu erhöhen. Mit unseren führenden Marken - Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific und Unity Lab Services - bieten wir eine beispiellose Kombination aus innovativen Technologien, bequemen Einkaufsoptionen und umfassender Unterstützung. Weitere Informationen finden Sie unter www.thermofisher.com.



