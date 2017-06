Lieber Leser,

der DAX kann kurzzeitig von dem Ausgang der Wahlen im britischen Unterhaus profitieren. Genau genommen profitieren Finanzwerte leicht. Es könnte aber auch der erneut etwas schwächere Euro sein. Ich hatte gleich im Anschluss an das EZB-Statement sowie in dem Artikel zur Deutschen Bank Aktie bereits erwähnt, dass die nach unten angepassten Inflationsprognosen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine höhere Relevanz bei den Marktteilnehmern, zumindest was den Euro ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...