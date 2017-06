Im Beisein des schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministers Reinhard Meyer durchschnitten Condair-Inhaber Silvan G.-R. Meier und CEO Oliver Zimmermann zusammen mit Marc-Mario Bertermann (GF der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt) und Johannes Bettsteller (GF des Bauunternehmens Vollack) gemeinsam das symbolische Band zur Eröffnung des Standorts. Rund 300 geladene Gäste, darunter Vorstände namhafter Unternehmen aus der Nachbarschaft, und Mitarbeiter des Standorts verfolgten, wie das hochmoderne Gebäude offiziell seiner Bestimmung als Logistik- und Produktionswerk EMEA und Vertriebsbüro Central Europe zugeführt wurde.

Der architektonisch anspruchsvolle Bau bietet auf rund 8.500 m² derzeit 130 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz, mittelfristig soll die Anzahl auf 200 steigen. Condair führt auf dem Gelände am Norderstedter Nordportbogen die Logistik- und Montagewerke aus vier Ländern zusammen. Diese Zentralisierung verfolgt vor allem das strategische Ziel, die Internationalisierung weiter auszubauen. Für diesen Zweck war die hervorragende Infrastruktur ein Schlüsselkriterium, das die Region bestens erfüllt: Die unmittelbare Nähe zu Transportwegen in der Luft, zu Wasser und auf der Straße hat die Entscheidung der Schweizer für die Ansiedlung in Norderstedt maßgeblich befördert. Den besonderen Stellenwert, den Condair dem neuen Standort beimisst, belegen weitere 5.000 m², die ...

