FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf steigende Preise in der Kalibranche hat die Aktien von K+S auch zu Wochenbeginn angetrieben. Sie bauten ihre deutlichen Gewinne vom Freitag am Montagvormittag aus und stiegen an der Spitze des Index der mittelgroßen Werte MDax um 2,74 Prozent auf 23,96 Euro.

Händler verwiesen auf einen Medienbericht, demzufolge der russische Kaliproduzent Uralkali und sein weißrussisches Pendants Belaruskali Gespräche führen wollten. 2013 war eine Vertriebsvereinbarung beider geplatzt, was die gesamte Branche in Aufruhr versetzt und die Aktienkurse belastet hatte.

Eine erneute Vertriebsgesellschaft von Belaruskali und Uralkali würde den Anbietern in der Branche zugute kommen, schrieb Analyst Michael Schäfer von der Commerzbank. Sie würden gegenüber wichtigen Abnehmern wie China, Indien und Brasilien an Stärke gewinnen. Allerdings habe es bereits eine Reihe solcher Ankündigungen gegeben, die letztendlich zu wenig geführt hätten, gab Schäfer zu bedenken. Er setzt daher eher auf unternehmensspezifische Treiber für die Aktien von K+S: Eine höhere Produktionszuverlässigkeit an den Werra-Standorten nach Engpässen bei der Abwasserentsorgung sowie den Produktionsanlauf in der neuen kanadischen Mine Bethune.

In den vergangenen Jahren hatten die K+S-Aktie unter einem schlechten Klima in der Düngerbranche gelitten, die unter niedrigen Preisen ächzte. Hinzu kamen Produktionsausfälle infolge von Entsorgungsengpässen bei Abwasser. Im vergangenen Herbst rutschten die K+S-Papiere dann auf ein Mehrjahrestief bei 15,805 Euro.

K+S darf in Deutschland seit Anfang des Jahres wieder Salzabfälle im Untergrund versenken - aber eine geringere Menge als beantragt. Begrenzt ist auch die Entsorgung in die Werra. Besserung soll unter anderem der Bau einer Anlage zur Reduzierung von Abwasser bringen. Zudem verwiesen Analysten zuletzt auf Anzeichen einer Preiserholung am Kalimarkt. Gleichzeitig wurden Übernahmespekulationen genährt. So ist das Unternehmen auf der Suche nach einem Ankeraktionär.

Im Jahr 2015 hatte K+S einen Übernahmeversuch des kanadischen Konkurrenten Potash abgewehrt. Der im Raum gestandene Preis von 41 Euro pro Aktie reichte den Deutschen damals nicht. Potash brach den Versuch letztendlich ab./hoskate/mis/das

ISIN DE000KSAG888 CA73755L1076 US91688E2063

AXC0075 2017-06-12/11:46