Leipzig/Stuttgart, 12.06.2017 - Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS", ISIN DE000A2DA414), ein chancenorientierter Immobilieninvestor in deutsche Büroimmobilien, erwirbt das ca. 9.000 qm große Bürogebäude in der Motorstraße in Stuttgart. Das Objekt ist zu 100 % an verschiedene namhafte Unternehmen vermietet und ist das nunmehr 11. Objekt im Ankaufsportfolio. Nach dem erfolgreichen Closing des Auftaktportfolios hat CONSUS mit dem Erwerb des Bürogebäudes in Stuttgart die nächste Wachstumsphase eingeleitet und setzt somit den zügigen Ausbau des Portfolios fort. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden.

In dem 1979 erbauten und 2002 erweiterten Bürogebäude sind die namhaften Mieter Robert Bosch GmbH und Linde AG langfristig ansässig. Das Bürogebäude mit Lagernutzung liegt im Stadtbezirk Weilimdorf im Nordwesten von Stuttgart, welcher geprägt ist von umliegenden Büro-, Industrie- und Logistikimmobilien. Zum Objekt gehören auch 181 PKW-Stellplätze, die sich zum Teil in einer eigenen Tiefgarage befinden.

Das moderne Bürogebäude verfügt über zwei Treppenhäuser mit Aufzügen und befindet sich auf einer Grundstücksfläche von ca. 8.000 qm. Durch die gute Anbindung an das Stuttgarter Verkehrsnetz ist sowohl das Stuttgarter Zentrum, wie auch der internationale Flughafen in Stuttgart in wenigen Fahrminuten zu erreichen.

Die seit 17 Jahren am Markt etablierte publity AG wurde von der CONSUS beauftragt, das komplette Asset Management für die Immobilie in der Motorstraße in Stuttgart zu übernehmen. Somit ist das Büroobjekt die 590. Immobilie im publity Portfolio.

Stanley Bronisz, Vorstandsvorsitzender der CONSUS Commercial Property AG, sagt: "Stuttgart gehört zu den Top 7 Investmentstandorten in Deutschland. Die Attraktivität des Objekts im Norden des Stuttgarter Umkreises macht sich insbesondere durch die gute Anbindung an die Öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Bundesautobahn A81 bemerkbar."

Über CONSUS Commercial Property AG

Die CONSUS Commercial Property AG ("CONSUS") baut als chancenorientierter Immobilieninvestor dynamisch ein Bestandsportfolio mit Fokus Büroimmobilien auf. Mit einem Value-add-Ansatz und dem Erwerb unter anderem aus Sondersituationen zielt CONSUS dabei auf ein überdurchschnittliches Wertsteigerungs- und Renditepotenzial. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Objekte mit Marktwerten zwischen 10 und 25 Mio. Euro und ist so in einem gegenüber anderen Objektgrößen weniger wettbewerbsintensiven Umfeld aktiv. Durch die attraktiven Nettoanfangsrenditen, die in dieser Größenklasse im Value-add-Bereich realisierbar sind, sieht sich CONSUS für unterschiedliche Marktzyklen und Finanzierungsumfelder gut positioniert. Ein aktives Asset Management dient der zusätzlichen Realisierung von Werten und steigenden Mieteinnahmen des Portfolios. Anspruch ist es, hohe Funds from Operations (FFO) zu erwirtschaften. Dabei setzt CONSUS auf effiziente Strukturen und arbeitet im Objektankauf, bei der Dealabwicklung sowie im Asset Management mit führenden Partnern am deutschen Markt zusammen.

