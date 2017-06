Leipzig (ots) - Die Kirchen in Mitteldeutschland profitieren vom Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Kirchenmitglieder in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben im vergangenen Jahr insgesamt 288,46 Millionen Euro Kirchensteuer von ihrem Einkommen abgeführt. Das sind rund elf Millionen Euro mehr als noch im Jahr zuvor, wie aus einer MDR-Umfrage bei den Finanzämtern der Länder hervorgeht. Damit stiegen die Einkünfte der Kirchen aus Kirchensteuern das fünfte Jahr in Folge.



In Sachsen sind im vergangenen Jahr 145,98 Millionen Euro Kirchensteuer über das Einkommen veranlagt worden, 8,86 Millionen Euro mehr als 2015. Davon wurden 112,59 Millionen Euro von Mitgliedern der evangelischen Kirche eingezogen, 33,39 Millionen Euro von denen der katholischen Glaubensgemeinschaft.



In Thüringen haben die Kirchenmitglieder im vergangenen Jahr 87,44 Millionen Euro Kirchensteuer bezahlt, 3,04 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Davon entfielen 60,42 Millionen Euro auf Mitglieder der evangelischen und 27,02 Millionen Euro auf die der katholischen Kirche.



Während die Sachsen und Thüringer das fünfte Plus in Folge verzeichneten, mussten die Kirchen Sachsen-Anhalts mit 55,03 Millionen Euro 2016 mit knapp 100.000 Euro weniger Vorlieb nehmen, als im Jahr zuvor. 2016 waren die Mitglieder der evangelischen Kirche mit 40,1 Millionen an der Steuerabgabe beteiligt, die der katholischen mit 14,93 Millionen Euro.



Die Steuer auf das Einkommen ist nur eine Abgabe für die Kirchen. Über die Finanzämter werden auch Kirchensteuern auf Kapitalerträge eingezogen. 2016 betrug diese Summe in Sachsen 4,01 Millionen Euro und in Sachsen-Anhalt waren es 976.000 Euro. Für Thüringen liegen diese Angaben dem MDR nicht vor. Die Kirchensteuer wird durch die Finanzämter eingezogen. Für den Verwaltungsakt behalten die Bundesländer zwischen zwei und vier Prozent Aufwandsentschädigung ein.



Weitere Informationen zur ARD-Themenwoche 2017 finden Sie unter: www.themenwoche.ARD.de



OTS: MDR Mitteldeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7880 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7880.rss2



Pressekontakt: MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko, Tel.: (0341) 3 00 64 72, Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse