Die Deutsche Bank hat die Einstufung für L'Oreal nach Eingang eines Kaufangebotes für The Body Shop auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Ein Verkauf der britischen Tochter dürfte sich nur geringfügig in den Geschäftszahlen des französischen Konsumgüterkonzerns niederschlagen, schrieb Analystin Eva Quiroga-Thiele in einer Studie vom Montag. Allerdings dürfte der Deal der Stimmung gegenüber den Aktien von L'Oreal gut tun./la/ajx

ISIN: FR0000120321