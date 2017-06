Lieber Leser,

Indus hat in den letzten Wochen und Monaten massive Gewinne erzeugt. Die Aktie konnte in den abgelaufenen 2 Wochen immerhin ein Plus von 3,3 % erzielen. Seit Jahresbeginn ging es um 23,5 % nach oben. Im Zuge dessen hat der Wert am 2. Juni ein neues Allzeithoch bei 64,72 Euro markiert. In den vergangenen Tagen ging es wieder in Richtung dieses Tops. Sollte der Ausbruch darüber gelingen, würden sich laut Meinung charttechnischer Analysten enorme Chancen ... (Frank Holbaum)

