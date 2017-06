Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BP auf "Overweight" belassen. Im Februar habe der Ölkonzern bis 2021 eine deutliche Steigerung des Vorsteuergewinns im Verarbeitungsgeschäft in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Martijn Rats in einer Studie vom Montag. Dies habe er bisher skeptisch gesehen. Sollte BP auf der Investorenveranstaltung am Mittwoch darlegen können, wie dieses Ziel zu erreichen sei, hätten die Konsensschätzungen deutlich Luft nach oben./gl/ajx

ISIN: GB0007980591