Die Technologiewerte an der Wall Street werden zum Start am Montag weiter unter Druck erwartet. Am Freitag war der Sektor abgestürzt, nachdem er in diesem Jahr kräftig zugelegt hatte. Eine Reihe skeptischer Analystenstimmen verursachte Gewinnmitnahmen bei Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, deren Aktien jeweils 3 Prozent und mehr verloren. Die Sorgen nahmen überhand, weil eine relativ kleine Gruppe von Aktien den Gesamtmarkt nach oben geführt hatte. Vor allem auch eine Studie von Goldman Sachs zur Überbewertung einzelner Tech-Aktien führt zu Nervosität. Die Technologiewerte im S&P-500 haben in diesem Jahr fast 19 Prozent gutgemacht. Die Futures auf den Nasdaq-100 liegen am Montag 0,8 Prozent im Minus, während der S&P-500-Futures 0,3 Prozent verliert. Auch an den Märkten in Asien und Europa geht es mit den Werten der Branche nach unten.

Im vorbörslichen Geschäft geht es für Apple um weitere 1,9 Prozent abwärts, Amazon fallen um 1 Prozent, Alphabet um 0,7 Prozent und Facebook um 1,1 Prozent. Microsoft hat am Sonntag mitgeteilt, dass die neue Viedeospiele-Konsole ab 7. November für 499 Dollar in den Handel geht und damit rund 100 Dollar teurer ist als das Konkurrenzprodukt von Sony. Die Aktie gibt vorbörslich 1 Prozent ab. Boeing hat mit Iran Aseman Airlines eine Vereinbarung zum Kauf von bis zu 60 Maschinen des Typs 737 Max abgeschlossen. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

June 12, 2017 06:22 ET (10:22 GMT)

