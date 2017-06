- Erytra Eflexis ist ein voll automatisiertes, mittelgroßes Analysegerät, das prätransfusionelle Kompatibilitätstests durchführt



- Dieses System integriert zwei Laborkonfigurationen in einem Instrument und bietet Labortechnikern an ihren täglichen Arbeitsfluss anpassbare Lösungen



- Seit über 20 Jahren steht Grifols hinter der Innovation von Systemen zur Blutgruppenbestimmung, die weltweit sicherere Transfusionen unterstützen



- Gleichzeitig mit dem 27. regionalen Kongress der ISBT (Internationale Gesellschaft für Transfusionsmedizin)



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Während des 27. regionalen Kongresses der ISBT, vom 17. - 21. Juni in Kopenhagen, Dänemark, wird Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P und NASDAQ: GRFS), ein führender Hersteller von Arzneimitteln aus Plasma und anerkannt führendes Unternehmen bei Transfusionsmedizin, sein Erytra Eflexis® vorstellen, ein vollautomatisches, mittelgroßes Analysegerät, das prätransfusionelle Kompatibilitätstests mithilfe der DG Gel® Technologie durchführt.



Erytra Eflexis integriert zwei Laborkonfigurationen in einem Instrument, damit Labors die für ihre unterschiedlichen Arbeitsflüsse und Fähigkeiten am besten geeignete Lösung wählen können. Das intelligente, flexible und hochintuitive System optimiert die Effizienz von Arbeitsflüssen, verbessert die tägliche Arbeitsbelastung und bietet Labors ein hohes Niveau an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.



Austauschbare, gerade Proben- und Reagenzracks ermöglichen die einfache, laufende Beladung mit Karten, Reagenzien und Proben. Erytra Eflexis ist ein kompaktes Tischmodell und verfügt über echten Direktzugriff sowie eine Kapazität von bis zu 200 Karten (1.600 Tests), 72 Proben und 46 flüssigen Reagenzien. Das durchsichtige Gehäuse erlaubt freie Sicht auf den einfachen internen Aufbau und die Prozesse.



Erytra Eflexis erweitert das Lösungsportfolio für Bluttypenbestimmung von Grifols und es kann alleine oder in Kombination mit den anderen Lösungen von Grifols verwendet werden. Erytra Eflexis unterstützt mehrfache Laborkonfigurationen sowie Gesundheitsnetzwerke mit mehreren Standorten und seine Benutzerfreundlichkeit minimiert die Notwendigkeit des Eingriffs von Labortechnikern.



"Die heutige Einführung von Erytra Eflexis in den CE-Märkten ist ein weiterer Meilenstein in unserem dauerhaften Engagement für sichere und kompatible Transfusionen. Wir sind stolz auf unser Design und die Entwicklung innovativer Lösungen, die sowohl Patienten als auch Laborfachleuten Vorteile bieten."



- Carsten Schroeder, President der Diagnostic Division von Grifols



Über Grifols



Grifols ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbranche mit einer 75-jährigen Tradition bei der Verbesserung der Gesundheit von Menschen mithilfe von lebensrettenden Arzneimitteln aus Plasma, Diagnosesystemen und pharmazeutischen Produkten für Krankenhäuser.



Unser Engagement für die Gesundheit ist in drei Geschäftsfelder strukturiert: Bioscience, Diagnostic und Hospital, die innovative Produkte für medizinische Fachkräfte in weltweit über 100 Ländern entwickeln, produzieren und vermarkten.



Erytra Eflexis verfügt über die CE-Kennzeichnung und ist in der EU für den gewerbsmäßigen Verkauf zugelassen. Die Produktregistrierungen und die Verfügbarkeit variieren nach Ländern. Unser lokaler Grifols-Vertreter gibt ihnen gerne weitere Informationen.



