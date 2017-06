Der Kurssturz der spanischen Liberbank ist vorerst gestoppt. Spekulationen auf weiter fallende Kurse des Geldhauses wurden bereits untersagt. Nun verzeichnen die Liberbank-Aktien ein leichtes Wachstum.

Die Intervention spanischer Behörden hat den Kurssturz der Liberbank am Montag vorerst beendet. Die Aktien des spanischen Geldhauses stiegen in Madrid um bis zu 36,5 Prozent auf 0,93 Euro, nachdem das Krisen-Institut in den Tagen zuvor rund die Hälfte seines Börsenwertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...