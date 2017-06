Liebe Leser,

in dem vorhergehenden Artikel zur Barrick Gold Aktie, haben wir uns die aktuelle Lage zur Guidance der Produktion im Vergleich zu den Peers angeschaut. Es sieht aus meiner Sicht nicht wirklich aussichtsreich aus. Es besteht das Risiko, dass die Guidance in diesem Jahr nochmals nach unten angepasst wird. Barrick Gold rechnet erst in 2019 wieder mit einer steigenden Produktion, jedoch dürften außerplanmäßige Produktionsstopps die Aktie deutlich belasten. ... (Rami Jagerali)

