LION E-Mobility AG: TÜV SÜD Battery Testing GmbH in Garching als CB Testlabor anerkannt

LION E-Mobility AG: TÜV SÜD Battery Testing GmbH in Garching als CB Testlabor anerkannt 12.06.2017

Die TÜV SÜD Battery Testing GmbH wurde von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IECEE) als CB Testlabor (CBTL) anerkannt. Damit verfügt die TÜV SÜD Gruppe über eines der wenigen Batterie-Testlabore in Europa, das als CBTL anerkannt ist. Das CB-Scheme ist ein multilaterales Abkommen, welches Herstellern von elektrischen und elektronischen Produkten die internationale Marktzulassung erleichtert.

Produkte, welche gemäß des CB-Verfahrens nach harmonisierten Standards geprüft und mit einem international anerkannten CB Report ausgezeichnet werden, können vereinfacht zur weltweiten Marktzulassung gebracht werden. Die Prüfkompetenz der TÜV SÜD Battery Testing umfasst in diesem Zusammenhang die Prüfung von Primär- und Sekundärbatterien für den Einsatz in portablen Endprodukten, sowie deren Transportsicherheit gemäß der internationalen Standards IEC 62133:2012 und IEC 62281:2012 (analog der UN-ECE Norm 38.3). Das Anwendungsgebiet dieser vorwiegend auf der Lithium-Technologie basierten Zellen und Batterien erstreckt sich über den Einsatz in mobilen Anwendungen wie Werkzeugen und Haushaltsgeräten, bis hin zur Laborausstattung und Medizinprodukten. Neben der Durchführung von Normprüfungen im Rahmen des CB-Schemes und der Erstellung von CB Reports wird das Leistungsspektrum der TÜV SÜD Battery Testing GmbH durch Lebensdauer-, Leistungs-, Umwelt- und Abuse Tests ergänzt.

Weltweite Markterschließung durch globales Netzwerk Die TÜV SÜD Gruppe verfügt neben der TÜV SÜD Battery Testing in Garching über ein Netz an Batterie-Prüflaboren in Nordamerika, Deutschland, China und Singapur. Auch die beiden Standorte in Singapur (SGP) und Shenzhen (CHN) wurden in der Vergangenheit als CBTL anerkannt. Mit dieser weltweiten Aufstellung und Kompetenz im Bereich der Batterieprüfungen können die TÜV SÜD-Experten Kunden schnell und effizient bei der Zulassung zu internationalen Märkten unterstützen.

Weitere Informationen zu den Batterie-Prüflaboren von TÜV SÜD hier online.

Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Daniel Quinger, Herr Tobias Mayer, Herr Hany Magour, Frau Dr. Isolde Semm, und Herr Martin Specht. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de

Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de

LION E-Mobility AG Poststraße 14 6300 Zug Schweiz

ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München (m:access); Open Market in Frankfurt

