Mit dem Projekt soll das bisherige Angebot des geförderten Wohnbaus durch freifinanzierte Wohnungen ergänzt werden, sagte BUWOG-CEO Daniel Riedl.Die Wohnungen, die zwischen 50 und 140 Quadratmeter groß sein werden, sind aufgeteilt auf die drei Häuser "See See Home", "See See Living" und "See See Tower" und kosten zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...