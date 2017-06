Die Affären um Donald Trump wirken sich negativ auf die Finanzmärkte aus - so das Ergebnis einer Sentix-Umfrage. Das Urteil der Investoren über den amerikanischen Präsidenten ist vernichtend.

Anleger sehen einer Umfrage zufolge US-Präsident Donald Trump immer stärker als Risiko für die Finanzmärkte. Die Haltung zum Brexit hingegen habe sich nach der Wahl in Großbritannien kaum verändert, teilte die Investmentberatung Sentix am Montag zu einer Umfrage unter rund 1100 privaten und institutionellen Anlegern mit. Auch der deutliche Sieg der Partei von Frankreichs neuem Präsidenten Emmanuel Macron in der ersten Wahlrunde sei zu erwarten gewesen, "Investoren geben ...

