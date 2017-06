Liebe Leser,

die Aktie der Deutsche Cannabis AG zeigte sich in den letzten Wochen mit einer etwas abbröckelnden Tendenz. Auf Monatssicht verlor der Titel rund 10%, auf Sicht von 3 Monaten sind es inzwischen rund 30% Minus. Dank der Kursexplosion letzten Januar ist die Aktie auf Jahressicht aber immer noch dick im Plus - die 12-Monats-Performance liegt aktuell im Bereich von rund +314%! So langsam wird es aber Zeit. Und zwar Zeit, dass die Jahresabschlüsse vorgelegt ... (Peter Niedermeyer)

