Im Falle einer Fernbeziehung gewährt der Fiskus Steuererleichterungen, sodass viele Paare eine doppelte Haushaltsführung geltend machen können - sogar wenn sie in derselben Stadt wohnen. Allerdings gibt es Grenzen.

Getrennt von den Lieben arbeiten und wohnen: Privat ist dies nicht immer das Angenehmste. Immerhin gewährt in solchen Fällen der Fiskus Steuererleichterungen, denn die Kosten für die doppelte Haushaltsführung können in der Steuererklärung angesetzt werden. Dies gilt sogar, wenn Eheleute in derselben Stadt arbeiten und in einer anderen Gemeinde ebenfalls eine gemeinsame Wohnung haben, die ihren Lebensmittelpunkt bildet. Das entschied vor zwei Jahren der Bundesfinanzhof.

Ob eine doppelte Haushaltsführung allerdings auch vorliegen kann, wenn Kinder mit am Beschäftigungsort wohnen, ist strittig. Hintergrund ist die Frage, wo der Betreffende seinen Lebensmittelpunkt hat. Bei Ehepaaren ist dies normalerweise der Ort, an dem sich die Familie aufhält. Nicht verheiratete Paare und Alleinstehende haben ihren Lebensmittelpunkt - zumindest nach dem Verständnis der Finanzbeamten - dort, wo sie die engeren persönlichen Beziehungen haben. Also zum Beispiel da, wo die Eltern oder der Freundeskreis leben, die Betreffenden Mitglied in einem Verein oder politisch aktiv sind. Angaben beim Einwohnermeldeamt können nur ein Indiz sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...