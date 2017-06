Coach definiert sich selbst als Luxus-Label gehört aber wohl eher in die Lifestyle-Schublade. Von ikonischen Brands wie Louis Vuitton oder Hermès ist die vor allem durch ihre Handtaschen bekannte US-Firma jedenfalls weit entfernt - schon weil eine echte Highend-Marke auf der Homepage niemals mit Sonderangeboten ("Now up to 50% off") werben würde.Die Unterscheidung ist deshalb relevant, weil Luxus zeitlos ist, während Lifestyle vom Zeitgeist lebt - und der meint es nicht wirklich gut mit Coach: Obwohl die Konsumlust ungebrochen ist, stagnieren die Umsätze leicht unterhalb des Rekords aus 2013. Die Gewinne sind seitdem sogar um über ein Drittel eingebrochen. Die Marke mit der Kutsche im Logo hat ihren Zenit hinter sich. Das sieht man...

