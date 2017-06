IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver schließt Prüfung der Wahl der Directors bei Jahreshauptversammlung der Aktionäre ab

Endeavour Silver schließt Prüfung der Wahl der Directors bei Jahreshauptversammlung der Aktionäre ab

Vancouver (Kanada), 12. Juni 2017. Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: DER - http://www.commodity-tv.net/c/mid,37004,PDAC_2017/?v=297365) gibt bekannt, dass alle nominierten Directors bei der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die am 3. Mai 2017 stattgefunden hat, wieder in das Board of Directors gewählt wurden (siehe Pressemitteilung vom 3. Mai 2017). Da Mario Szotlender jedoch nicht die Mehrheit der Stimmen erhalten hat, bot er seinen Rücktritt als Director des Unternehmens an, was gemäß den Mehrheitsbeschlussbestimmungen (Majority Voting Policy) des Unternehmens einer Prüfung durch das Board of Directors unterliegt. Gemäß den Bestimmungen hat das Corporate Governance and Nominating Committee des Board die Gründe geprüft, aus denen Herr Szotlender bei seiner Wahl keine Mehrheit der Stimmen erhalten hat. Das Komitee kam zur Erkenntnis, dass dies auf eine Empfehlung eines stimmrechtsbevollmächtigten Beratungsunternehmens zurückzuführen war, das Herrn Szotlender als überlastet (over-boarded) erachtete, da er im Board of Directors sechs unterschiedlicher börsennotierter Unternehmen sitzt. Herr Szotlender trat in weiterer Folge vom Board eines dieser Unternehmen zurück. Als Director von nur fünf Unternehmen, der zudem an allen Board-Sitzungen des Unternehmens im Geschäftsjahr 2016 teilgenommen hat, würde Herr Szotlender gemäß den Richtlinien von stimmrechtsbevollmächtigten Beratungsunternehmen nicht mehr als überlastet angesehen werden. Das Komitee empfahl, das Rücktrittsgesuch von Herrn Szotlender nicht anzunehmen. Das Board of Directors ist der Empfehlung nachgekommen und hat daher entschieden, den Rücktritt von Herrn Szotlender abzulehnen.

Über Endeavour - Endeavour Silver ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen, das in Mexiko drei Untertagebau-Betriebsstätten mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen besitzt. Seit Betriebsbeginn im Jahr 2004 konnte Endeavour seine Fördermengen kontinuierlich ausbauen und erzielte im Jahr 2016 ein Fördervolumen von 9,7 Millionen Unzen Silber bzw. Silberäquivalent. Ziel des Unternehmens ist die Entdeckung, der Aufbau und der Betrieb von hochwertigen Silberminen auf nachhaltige Weise, um so eine Wertschöpfung für alle Beteiligten zu generieren. Die Aktien von Endeavour Silver werden an der TSX unter dem Kürzel EDR und an der NYSE unter dem Kürzel EXK gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Meghan Brown, Director Investor Relations Tel: 1-877-685-9775 (gebührenfrei) Tel: 604-640-4804 Fax: 604-685-9744 E-Mail: mbrown@edrsilver.com Website: www.edrsilver.com Für Europa: Swiss Resource Capital AG info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40041 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40041&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258 Y1034

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA29258Y1034

AXC0127 2017-06-12/15:04