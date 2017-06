Köln - Investoren interessieren sich deutlich stärker für Small Caps als noch vor einem Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine von AXA Investment Managers (AXA IM) in Auftrag gegebene Studie.Daran würden auch Bedenken wegen kurzfristiger Marktvolatilität und möglicher Liquiditätsengpässe nichts ändern. 2016 hätten 33 Prozent der weltweit befragten Fondskäufer erklärt, dass sie in Small Caps investieren wollten. 2017 seien es mit 60 Prozent fast doppelt so viele gewesen.

