RTL II-Dokumentation über Schnäppchenjäger und Couponing



- Sparzwang und Sparfreude: Wer aufs Geld achten will und achten muss - Ausstrahlung: Dienstag, den 13. Juni um 20:15 Uhr bei RTL II



Der Privathandel boomt: Über 40.000 Flohmärkte finden jedes Jahr in Deutschland statt - ganze zwei Millionen Menschen verdienen allein durchs Trödeln ihren Lebensunterhalt. Doch nicht jeden treibt der Spaß und die Lust am Handeln an: Viele sind aus finanziellen Gründen auf Gutscheine und Coupons angewiesen. Hier zählt jeder Cent - feilschen inklusive. Die RTL II-Dokumentation zeigt verschiedene Menschen, die ganz viel für ganz wenig bekommen.



Er ist der deutsche Couponkönig: Sven ist alleinerziehender Vater und muss mit seinem schmalen Budget haushalten. Doch dank seiner ausgefuchsten Art und dem Einsatz von Coupons spart er fast 70 Prozent bei seinen Einkäufen. "Couponing" ist in den USA ein richtiger Trend - in Deutschland steckt die Rabattjagd noch in den Kinderschuhen. Sven zeigt seine Rabatttricks und holt ordentlich Prozente an der Supermarktkasse raus.



Ilka und Mandy sind auf das Sparen angewiesen: Als Hartz-IV-Empfänger leben Mutter und Tochter mit ihrer raffinierten und preisbewussten Lebensweise praktisch zum Nulltarif. Für fast nichts geben die beiden Geld aus und können so nebenbei die klamme Haushaltskasse aufbessern. Doch kann man wirklich einkaufen ohne zu bezahlen?



Eigentlich ist Michael gelernter Gerüstbauer. Mittlerweile lebt der Niedersachse vom Trödeln - und hortet seit Jahren Vintage-Möbel und Raritäten vom Keller bis zum Dachboden. Nicht ohne Grund: In drei Wochen eröffnet Michael einen eigenen Trödelladen. Hunderte Gäste werden erwartet, doch die Halle ist noch stark renovierungsbedürftig. Wird er pünktlich zur Einweihung fertig?



Maik und Tobias testen Billigprodukte aus dem Internet: Dort bekommt man zu praktisch jedem Produkt ein günstigeres Gegenstück aus dem Ausland - doch wie steht es um die Qualität? Auf ihrer Website veröffentlichen die beiden regelmäßig Testberichte und zeigen mit welchen Importen man clever Geld sparen kann.



"Trödelboom und Schnäppchenjagd! Die große Welt der kleinen Geschäfte": Dienstag, den 13. Juni, um 20:15 Uhr bei RTL II



