In der vergangenen Woche tagte der Rat der Europäischen Zentralbank. In der anschließenden Pressekonferenz deutete die EZB vorsichtig einen Kurswechsel in der Geldpolitik an. Welche Auswirkungen ein Kurswechsel auf die Finanzmärkte haben würde, erläutert Thomas Wüst von der valorvest Vermögensverwaltung bei Börse Stuttgart TV.