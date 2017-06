Die niedrigen Zinsen setzen Banken unter Ertragsdruck, die Zeche zahlen die Kunden. Und es drohen weitere Gebühren. Dabei stufen die Institute laut einer Umfrage ihre Geschäftsaussichten so positiv ein wie lange nicht.

Neue Gebühren für das Girokonto, Gebühren für Überweisungen, Gebühren für das Geldabheben, Negativzinsen für hohe Guthaben - viele Banken haben auf der Suche nach neuen Ertragsquellen in den vergangenen Monaten wenig unversucht gelassen. Und an dieser Strategie wird sich so schnell nichts ändern, wie das aktuelle "Bankenbarometer" der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) zeigt, für das 120 deutsche Kreditinstitute befragt wurden.

Praktisch jedes dritte Institut hat danach in diesem Jahr die Gebühren für Privatkunden erhöht oder plant so eine Maßnahme. 27 Prozent der Befragten schraubte an den Gebühren für das Girokonto, 19 Prozent erhöhten die Kosten für Überweisungen und immerhin 16 Prozent der Befragten haben Gebühren für das Geldabheben eingeführt oder werden das noch tun.

"Alle Banken müssen sich Gedanken darüber machen, wie finanziere ich meinen Betrieb", sagte Dirk Müller-Tronnier, der das Banken- und Kapitalmarktgeschäft von EY leitet, am Montag in Frankfurt. "Früher war es möglich, mit hohen Zinseinnahmen andere Dienstleistungen quer zu subventionieren - das geht im aktuellen Niedrigzinsumfeld nicht mehr", ergänzte er. Die Banken müssten sich fragen, wie sie ihren Betrieb finanzieren wollten. Gebühren lägen da nahe.

Ob diese Strategie erfolgreich sein kann, ist Müller-Tronnier zufolge die andere Frage. Schließlich würden Banken damit auch riskieren, Kunden zu verlieren. Alternativen stehen Bankkunden nach wie vor offen: Immerhin sagen ...

