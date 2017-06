Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5071952041 Isodiol International Inc. 12.06.2017 CA46500L1013 Isodiol International Inc. 13.06.2017 Tausch 1:1

CA10971M1059 Magna Terra Minerals Inc. 12.06.2017 CA5592711017 Magna Terra Minerals Inc. 13.06.2017 Tausch 1:1

US2692794025 EXCO Resources Inc. 12.06.2017 US2692795014 EXCO Resources Inc. 13.06.2017 Tausch 15:1