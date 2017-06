Der spanische Telekomkonzern Telefónica (ISIN: ES0178430E18) wird im laufenden Jahr 2017 eine Dividende in Höhe von insgesamt 0,40 Euro ausschütten. Dies wurde auf der Hauptversammlung beschlossen. So sollen am 16. Juni 2017 0,20 Euro zur Auszahlung kommen. Ex-Dividenden Tag ist der 14. Juni 2017. Am 14. Dezember 2017 werden ebenfalls 0,20 Euro ausgeschüttet (Ex-Dividenden Tag: 12. Dezember 2017). Für das ...

