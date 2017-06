Vita 34 AG informiert über geplante Kapitalmaßnahme und Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Vita 34 informiert über geplante Kapitalmaßnahme und Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

- Übernahme des Wettbewerbers Seracell Pharma AG schreitet voran

- Zur Finanzierung der Übernahme der Seracell AG plant Vita 34 mit einem strategischen Investor eine Kapitalerhöhung in Höhe von knapp 10 % nahe dem aktuellen Börsenkurs

- Der Aufsichtsrat beruft den Vorstandsvorsitzenden, Dr. André Gerth, mit sofortiger Wirkung ab und entsendet das Mitglied des Aufsichtsrates, Rechtsanwalt Alexander Starke, vorübergehend in den Vorstand

- Der Aufsichtsrat beruft den bisherigen COO Dr. Wolfgang Knirsch zum neuen Vorstandsvorsitzenden

- Weitere Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und Emissionserlös von bis zu EUR 5 Mio. beabsichtigt

Leipzig, 12. Juni 2017 - Der Vorstand der Vita 34 AG, Leipzig (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), hat sich, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft, mit einem strategischen Investor geeinigt, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals-2014 um rund 10 Prozent gegen Bareinlage zu erhöhen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 3.026.500,00 um EUR 302.649,00 auf EUR 3.329.149,00 durch Ausgabe von 302.649 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 ("Neue Aktien") erhöht werden. Die Neuen Aktien sollen zu einem Ausgabepreis, der den durchschnittlichen Börsenkurs der letzten Tage vor der Kapitalerhöhung nicht wesentlich unterschreitet, ausgegeben werden und sollen ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt sein. Weitere Details zur Durchführung werden zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Das gesetzliche Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Vita 34 AG soll ausgeschlossen werden und zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien soll ausschließlich der strategische Investor zugelassen werden.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die Vita 34 AG will den Emissionserlös dieser Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs der Seracell Pharma AG (Seracell) verwenden, den die Gesellschaft mit Ad-hoc-Mitteilung der Vita 34 AG vom 20. April 2017 angekündigt hat. Die Unternehmensprüfung der Seracell wurde positiv abgeschlossen. Der Vorstand der Vita 34 AG wird die Prognose 2017 für den Vita-Konzern in den nächsten Wochen überarbeiten.

Die Vita 34 AG hält weiter an den bereits mit Ad-hoc-Mitteilung vom 20. April 2017 angekündigten Plänen zur Durchführung einer weiteren Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre fest. Der Emissionserlös soll bis zu EUR 5 Mio. betragen und der Finanzierung des genannten Unternehmenserwerbs dienen. Details zu dieser weiteren Kapitalerhöhung werden zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Der Aufsichtsrat hat am heutigen Tage die Abberufung des Vorstandsvorsitzenden, Dr. André Gerth, beschlossen und den bisherigen COO der Vita 34 AG, Dr. Wolfgang Knirsch, mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Zur Sicherung der satzungsgemäßen Vertretung der Vita 34 AG durch mindestens zwei Vorstände wurde das Mitglied des Aufsichtsrats, Rechtsanwalt Alexander Starke, gemäß § 105 Abs. 2 AktG bis zum 31.12.2017 in den Vorstand entsandt. Frau Gerrit Witschaß übernimmt den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitz von Herrn Starke.

Mitteilende Person: Dr. Wolfgang Knirsch (Vorstandsvorsitzender)

ISIN: DE000A0BL849 WKN: A0BL84 Börsenkürzel: V3V

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Vita 34 AG Deutscher Platz 5 04103 Leipzig Deutschland

