Tagesausblick für 13.6.: Tech-Aktien setzen Indizes unter Druck. K+S und ZEW im Fokus!

Die Aktienmärkte wurden zum Auftakt in die neue Woche kräftig durchgeschüttelt. Der Grund: Namhafte Analysten äußerten sich am vergangenen Freitag skeptisch zur Bewertung großer Tech-Aktien wie Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und setzten die hiesigen Tech-Aktien damit gehörig unter Druck. So verlor der TecDAX® Index bis Handelsschluss rund 2,6 Prozent. Relativ stark präsentierten sich derweil die beiden Automobilwerte Daimler und VW (Vz.) und K+S. Die Abschläge am Aktienmarkt führten zu einem kräftigen Anstieg des Volatilitätsbarometers VDAX® new. Historisch betrachtet ist die Kennzahl mit rund 13,5 Prozent immer noch recht niedrig.

Während der Euro/britisches Pfund-Wechselkurs zu Wochenbeginn den Aufwärtstrend der zurückliegenden Wochen fortsetzte, blieben Euro/US-Dollar und die Anleihenmärkte wenig verändert. Bei Öl deutet sich zwar eine Trendwende an. Aktuell verharrt der Rohstoff jedoch noch unter 50 US-Dollar/Barrel.

Morgen steht der ZEW-Index an. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf Tech-Aktien, K+S und Nestlé.

Unternehmen im Fokus

Morgen veröffentlicht Fraport Verkehrszahlen für Mai. Der Großkunde Deutsche Lufthansa meldete heute für Mai ein deutliches Plus bei den Passagierzahlen.

Nach dem Tech-Sell-off in den USA am vergangenen Freitag kamen in der neuen Handelswoche die hiesigen Tech-Aktien teilweise kräftig unter Druck. Zu den größten Verlierern zählten Titel aus dem Halbleiterbereich wie Aixtron, Dialog Semiconductor, Infineon und Siltronics, Biotechaktien wie Evotec und Medigene und Gewinner der zurückliegenden Wochen wie bet at home und S&T. Gegen den Trend zulegen konnte derweil K+S. Konzernangaben zufolge produzierte K+S in der neuen Kalimine in Kanada schneller als geplant die ersten Tonnen Kali.

3 Charttechnische Signale

Adidas - Bodenbildung bei EUR 170. Ausbruch über 10-Tage-Durchschnittslinie

- Bodenbildung bei EUR 170. Ausbruch über 10-Tage-Durchschnittslinie Nestlé - Konsolidierung bis zur 38,2%-Retracementlinie bei CHF 80,80

- Konsolidierung bis zur 38,2%-Retracementlinie bei CHF 80,80 Metro - erneuter Test des Apriltiefs. Slow Stochastic dreht zaghaft.

Titel wie Allianz, Deutsche Börse und Münchener Rück bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

13.6.: Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland für Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.670/12.700/12.740/12.800/12.870/13.080 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.440/12.500/12.550/12.600 Punkte

Der DAX® startete schwächer in die neue Woche und setzte mehrmals auf der 38,2%-Retracementlinie bei 12.670 Punkten auf. Gelingt es den Bären in den kommenden Tagen die Oberhand zu bekommen und den Index unter 12.670 Punkte zu drücken droht eine Konsolidierung bis 12.550/12.600 Punkte. Die Bullen dürften jedoch nicht so schnell aufgeben. Oberhalb von 12.740 Punkten muss mit einem Sprung auf 12.870 Punkten gerechnet werden.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 19.05.2017 - 12.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.06.2011 - 12.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 52,87 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 87,05 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.06.2017; 17:43 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 30,28 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 19,74 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.06.2017; 17:44 Uhr

