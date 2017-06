Straubing (ots) - Der neue Präsident hat sich ein gewaltiges Reformprogramm vorgenommen. Zu dessen Kern gehört die Neuregelung auf dem Arbeitsmarkt: mehr Flexibilisierung und die Begrenzung des Einflusses von Tarifverträgen und Gewerkschaften. Genau darin liegt die Krux. Denn die mächtigen französischen Gewerkschaften wollen für dieses Vorhaben erst gewonnen werden. Die kommunistische Gewerkschaft CGT hat bereits Protestkundgebungen angekündigt. Emmanuel Macron will nun das Gespräch suchen. Ob es aber gelingt, einen völligen Stillstand des Landes zu verhindern? So etwas wie Warnstreiks kennt man in Frankreich nicht. Hier geht es zur Sache. So könnten die Reformpläne schon kaputt gestreikt werden, bevor er richtig zu Werke gehen kann.



