Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mayr-Melnhof -1,67% auf 115,05, davor 7 Tage im Plus (3,59% Zuwachs von 112,95 auf 117), Agrana -2,15% auf 107, davor 6 Tage im Plus (7,05% Zuwachs von 102,15 auf 109,35), voestalpine -2,22% auf 39,99, davor 5 Tage im Plus (4,1% Zuwachs von 39,29 auf 40,9), AMS -8,33% auf 62,7, davor 4 Tage im Plus (8,23% Zuwachs von 63,2 auf 68,4), RBI-0,58% auf 24,045, davor 3 Tage im Plus (3,69% Zuwachs von 23,32 auf 24,18), Andritz -2,64% auf 53,06, davor 3 Tage im Plus (1,4% Zuwachs von 53,75 auf 54,5). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: jd.com (schlechtester mit -6,97%), VISA (schlechtester mit -1,59%), Apple (schlechtester mit -3,88%), Alphabet-A(schlechtester mit -3,4%), Baxter International (schlechtester mit...

