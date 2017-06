Mannheimer Morgen über den Abgang des Opel-Chefs Überschrift: Schneller Ersatz Unverzüglich herrschte Klarheit. Das war die beste Nachricht, die Opel in Abstimmung mit Noch-Eigentümer General Motors (GM) und Bald-Eigentümer Peugeot-Citroën verbreitete. Kaum dass der langjährige Hoffnungsträger Karl-Thomas Neumann seine Demission als Opel-Chef verkündete hatte, stand mit Michael Lohscheller der Neue an der Spitze auch schon fest. Opel muss liefern, vor allem endlich wieder Gewinne. Dabei könnte auch Marketing-Chefin Tina Müller einen Beitrag leisten. Sie hat mit ihren pfiffigen, ungewöhnlichen Kampagnen Opel mit aus dem Tief gezogen. Ihre Ideen wären weiter essenziell für den Autohersteller. Aber ob die clevere Managerin in Rüsselsheim bleibt, gilt als fraglich. Ihr Abgang wäre ein herber Verlust. Auch wenn Opel heute entschieden besser dasteht als unter den zahlreichen Chefs, die GM immer wieder nach Rüsselsheim geschickt und die dem Unternehmen Verluste in zweistelliger Milliardenhöhe beschert haben: Lohscheller steht vor einer gewaltigen Herausforderung. Der neue Eigentümer will bis 2020 schwarze Zahlen sehen und gibt dem neuen Opel-Chef nach dem Vollzug der Übernahme 100 Tage Zeit für einen Zukunftsplan. Dass heißt auch, dass die Jobs bei Opel über die aktuell bis Ende 2018 geltenden Verträge hinaus nicht sicher sind. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2017 14:15 ET (18:15 GMT)