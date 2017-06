Institutionelle Anleger haben erkannt, dass sie bei vielen Fonds zu hohe Gebühren zahlen.

Oliver Hirt von Reuters analysiert den Umbruch in der Fonds-Branche: Profitabel, risikoarm und skandalfrei: Das Fondsgeschäft ist so etwas wie der Musterschüler der Finanzbranche. Während viele europäische Geldhäuser seit der Finanzkrise im kapitalzehrenden Investmentbanking auf dem Rückzug sind, haben sich die Einnahmen im Anlage- und Fondsgeschäft weltweit aufgebläht. "Wir leben in einer Gebühren-Blase", stellt der Chef der Analysten-Vereinigung CFA Institute, Paul Smith, fest. Angesichts des Siegeszugs der relativ preisgünstigen Indexfonds und der schärferen Regulierung droht die Party für die 100-Billionen-Dollar-Branche nun aber zu Ende zu gehen. Experten rechnen mit einer Beschleunigung der Konsolidierungswelle. Großbanken wie die Deutsche Bank wollen hier aktiv mitmischen - und hoffen mit einer Abspaltung der Vermögensverwaltung über die Börse mehr Profil in dem Geschäft zu gewinnen. Mit einer operativen Gewinnmarge von 37 Prozent gehört das...

