Der Versicherungskonzern Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd (ISIN: BMG1190F1077, NYSE: BCRH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 30 US-Cents ausbezahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,20 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 18,75 US-Dollar bei 6,40 Prozent (Stand: 12. Juni 2017). Die Auszahlung erfolgt am 14. Juli 2017 (Record date: 30. Juni 2017). ...

