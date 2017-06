Der erfahrene Manager wird sich in seiner neuen Position aktiv für die weitere Entwicklung der Marke Huber & Ranner sowie die Konsolidierung weiterer Absatzmärkte in Deutschland einsetzen. Mayer war bereits in der internationalen RLT-Geräteindustrie unter anderem für die Alko-Gruppe tätig und verfügt über zahlreiche Kontakte. In den letzten viereinhalb Jahren verantwortete der studierte Versorgungstechniker geschäftsführend und voll umfänglich die Geschicke der Fläkt Woods Vertriebs-GmbH in Deutschland. In den knapp 14 Jahren davor konnte er bei der AL-KO Therm GmbH zudem Wissen in Planung, Produktion und Vertrieb von RLT-Geräten in diversen Verantwortlichkeiten sammeln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...